Allstate şirketinde in Pune Metropolitan Region Yazılım Mühendisi tazminatı B2 için year başına ₹2.19M tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Pune Metropolitan Region medyanı ₹3.11M tutarındadır. Allstate şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B2
₹2.19M
₹2.03M
₹0
₹162K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
