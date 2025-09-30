Şirket Dizini
Allstate Yazılım Mühendisi Maaşlar India konumunda

Allstate şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı B1 için year başına ₹984K ile B2 için year başına ₹2.33M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹1.58M tutarındadır. Allstate şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
A1
(Giriş Seviyesi)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹977K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir Allstate?

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Yazılım Mühendisi sa Allstate in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹3,554,980. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Allstate para sa Yazılım Mühendisi role in India ay ₹1,578,722.

Diğer Kaynaklar