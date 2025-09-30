Şirket Dizini
Allstate
  • Maaşlar
  • Aktüer

  • Tüm Aktüer Maaşları

  • Greater Chicago Area

Allstate Aktüer Maaşlar Greater Chicago Area konumunda

Allstate şirketinde in Greater Chicago Area Aktüer tazminatı Analyst için year başına $90K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Greater Chicago Area medyanı $105K tutarındadır. Allstate şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Analyst
$90K
$90K
$0
$0
Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir Allstate?

SSS

Allstate şirketindeki in Greater Chicago Area Aktüer pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $189,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Allstate şirketinde Aktüer rolü in Greater Chicago Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $105,000 tutarındadır.

