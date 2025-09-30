Şirket Dizini
Allstate
  • Maaşlar
  • Aktüer

  • Tüm Aktüer Maaşları

  • Canada

Allstate Aktüer Maaşlar Canada konumunda

Allstate şirketinde in Canada Aktüer tazminat paketi medyanı year başına CA$74.6K tutarındadır. Allstate şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
Allstate
Actuarial Analyst
Markham, ON, Canada
Yıllık toplam
CA$74.6K
Seviye
L1
Temel maaş
CA$74.6K
Stock (/yr)
CA$0
Prim
CA$0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
1 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Allstate?

CA$226K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Allstate şirketindeki in Canada Aktüer pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$191,343 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Allstate şirketinde Aktüer rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$74,613 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar