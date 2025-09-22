Şirket Dizini
  • Maaşlar
  • İş Geliştirme

  • Tüm İş Geliştirme Maaşları

Alloy İş Geliştirme Maaşlar

Alloy şirketinde in United States ortalama İş Geliştirme toplam tazminatı year başına $154K ile $216K arasında değişmektedir. Alloy şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$167K - $194K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$154K$167K$194K$216K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Alloy şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

10 years post-termination exercise window.



SSS

Alloy şirketindeki in United States İş Geliştirme pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $215,622 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Alloy şirketinde İş Geliştirme rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $154,016 tutarındadır.

