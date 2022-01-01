Şirket Dizini
Allen Institute for AI
Allen Institute for AI Maaşlar

Allen Institute for AI şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $111,976 toplam tazminattan üst seviyede Kurumsal Gelişim için $382,080 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Allen Institute for AI. Son güncellenme: 11/14/2025

Yazılım Mühendisi
Median $213K
Kurumsal Gelişim
$382K
Veri Bilimci
$190K

İnsan Kaynakları
$112K
Ürün Tasarımcısı
$132K
Satış
$184K
SSS

Allen Institute for AI şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $382,080 tazminatla Kurumsal Gelişim at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Allen Institute for AI şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $186,898 tutarındadır.

