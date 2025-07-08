Şirket Dizini
ALLEN Career Institute
ALLEN Career Institute Maaşlar

ALLEN Career Institute şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $20,997 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarımcısı için $83,681 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ALLEN Career Institute. Son güncellenme: 8/31/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $21K
Ürün Tasarımcısı
$83.7K
Ürün Müdürü
$55.2K

SSS

The highest paying role reported at ALLEN Career Institute is Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $83,681. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALLEN Career Institute is $55,215.

