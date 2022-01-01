Şirket Dizini
AlixPartners
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

AlixPartners Maaşlar

AlixPartners'nin maaş aralığı, alt uçta Finansal Analist için yıllık toplam ücrette $84,619'den üst uçta Yönetim Danışmanı için $435,750'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. AlixPartners. Son güncelleme: 8/23/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yönetim Danışmanı
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
İş Analisti
$432K
İş Geliştirme
$413K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Veri Bilimcisi
$101K
Finansal Analist
$84.6K
İnsan Kaynakları
$199K
Proje Yöneticisi
$176K
Yazılım Mühendisi
$191K
Teknik Program Yöneticisi
$221K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

O cargo mais bem pago reportado na AlixPartners é Yönetim Danışmanı at the Director level com uma remuneração total anual de $435,750. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AlixPartners é $210,050.

Öne Çıkan İşler

    AlixPartners için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Two Sigma
  • Carta
  • Jump Trading
  • Five Rings
  • Quantlab
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar