Align Technology
Align Technology Maaşlar

Align Technology şirketinin maaşları alt seviyede Grafik Tasarımcı için yıllık $8,645 toplam tazminattan üst seviyede Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) için $257,280 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Align Technology. Son güncellenme: 8/31/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
L6 $147K
L7 $150K

Backend Yazılım Mühendisi

Makine Mühendisi
Median $155K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $153K

İş Analisti
Median $120K
Ürün Müdürü
Median $203K
Veri Bilimci
Median $143K
Biyomedikal Mühendisi
$79.6K
Veri Analisti
$184K
Mali Analист
$231K
Grafik Tasarımcı
$8.6K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$257K
Hukuk
$124K
Yönetim Danışmanı
$142K
Pazarlama
$61.2K
Proje Müdürü
$256K
Siber Güvenlik Analisti
$101K
UX Araştırmacısı
$126K
SSS

Align Technology şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $257,280 tazminatla Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Align Technology şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $145,111 tutarındadır.

