Aledade
Aledade Maaşlar

Aledade'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Analisti için yıllık toplam ücrette $96,900'den üst uçte Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $250,000'ye kadar değişir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $250K
Ürün Yöneticisi
Median $160K

İdari Asistan
$101K
İş Analisti
$99.5K
Veri Analisti
$96.9K
Hukuk
$139K
Ürün Tasarımcısı
$158K
İşe Alım Uzmanı
$128K
Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Aledade'de, Hisse/öz sermaye hibeleri 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

The highest paying role reported at Aledade is Yazılım Mühendisliği Yöneticisi with a yearly total compensation of $250,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aledade is $135,430.

