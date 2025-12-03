Alarm.com Yazılım Mühendisi Maaşlar

Alarm.com şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer I için year başına $114K ile Senior Software Engineer için year başına $179K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $148K tutarındadır. Alarm.com şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Hak Ediş Takvimi Ana Alternatif 1 20 % YIL 1 20 % YIL 2 20 % YIL 3 20 % YIL 4 20 % YIL 5 Hisse Türü RSU Alarm.com şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 20 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 20.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 20.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 20.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 20.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 5th - YIL ( 20.00 % yıllık ) 0 % YIL 1 40 % YIL 2 0 % YIL 3 40 % YIL 4 20 % YIL 5 Hisse Türü RSU Alarm.com şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 0 % hak ediş süresi 1st - YIL ( NaN % dönem başına )

40 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 40.00 % yıllık )

0 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( NaN % dönem başına )

40 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 40.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 5th - YIL ( 20.00 % yıllık )

Hakediş programı nedir Alarm.com ?

