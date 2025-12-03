Şirket Dizini
Alarm.com şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer I için year başına $114K ile Senior Software Engineer için year başına $179K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $148K tutarındadır. Alarm.com şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer I
(Giriş Seviyesi)
$114K
$106K
$5.5K
$2.4K
Software Engineer II
$141K
$125K
$12.9K
$3.3K
Senior Software Engineer
$179K
$150K
$23.6K
$5.6K
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
En Son Maaş Başvuruları
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

20%

YIL 1

20%

YIL 2

20%

YIL 3

20%

YIL 4

20%

YIL 5

Hisse Türü
RSU

Alarm.com şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 3rd-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 4th-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 5th-YIL (20.00% yıllık)

0%

YIL 1

40%

YIL 2

0%

YIL 3

40%

YIL 4

20%

YIL 5

Hisse Türü
RSU

Alarm.com şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 0% hak ediş süresi 1st-YIL (NaN% dönem başına)

  • 40% hak ediş süresi 2nd-YIL (40.00% yıllık)

  • 0% hak ediş süresi 3rd-YIL (NaN% dönem başına)

  • 40% hak ediş süresi 4th-YIL (40.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 5th-YIL (20.00% yıllık)



Dahil Edilen Unvanlar

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Alarm.com şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $222,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Alarm.com şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $145,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

