Alarm.com
  • Maaşlar
  • Program Müdürü

  • Tüm Program Müdürü Maaşları

Alarm.com Program Müdürü Maaşlar

Alarm.com şirketinde in United States ortalama Program Müdürü toplam tazminatı year başına $119K ile $162K arasında değişmektedir. Alarm.com şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$127K - $154K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$119K$127K$154K$162K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

20%

YIL 1

20%

YIL 2

20%

YIL 3

20%

YIL 4

20%

YIL 5

Hisse Türü
RSU

Alarm.com şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 3rd-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 4th-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 5th-YIL (20.00% yıllık)

0%

YIL 1

40%

YIL 2

0%

YIL 3

40%

YIL 4

20%

YIL 5

Hisse Türü
RSU

Alarm.com şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 0% hak ediş süresi 1st-YIL (NaN% dönem başına)

  • 40% hak ediş süresi 2nd-YIL (40.00% yıllık)

  • 0% hak ediş süresi 3rd-YIL (NaN% dönem başına)

  • 40% hak ediş süresi 4th-YIL (40.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 5th-YIL (20.00% yıllık)



SSS

Alarm.com şirketindeki in United States Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $162,400 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Alarm.com şirketinde Program Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $119,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

