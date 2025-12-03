Alarm.com şirketinde in United States Ürün Müdürü tazminatı Product Manager I için year başına $108K ile Product Manager II için year başına $127K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $120K tutarındadır. Alarm.com şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Product Manager I
$108K
$103K
$2.6K
$2.5K
Product Manager II
$127K
$120K
$4.2K
$2.3K
Senior Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
20%
YIL 1
20%
YIL 2
20%
YIL 3
20%
YIL 4
20%
YIL 5
Alarm.com şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 2nd-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 3rd-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 4th-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 5th-YIL (20.00% yıllık)
0%
YIL 1
40%
YIL 2
0%
YIL 3
40%
YIL 4
20%
YIL 5
Alarm.com şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
0% hak ediş süresi 1st-YIL (NaN% dönem başına)
40% hak ediş süresi 2nd-YIL (40.00% yıllık)
0% hak ediş süresi 3rd-YIL (NaN% dönem başına)
40% hak ediş süresi 4th-YIL (40.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 5th-YIL (20.00% yıllık)
