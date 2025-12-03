Şirket Dizini
Alarm.com
  • Maaşlar
  • Ürün Müdürü

  • Tüm Ürün Müdürü Maaşları

Alarm.com Ürün Müdürü Maaşlar

Alarm.com şirketinde in United States Ürün Müdürü tazminatı Product Manager I için year başına $108K ile Product Manager II için year başına $127K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $120K tutarındadır.

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Product Manager I
$108K
$103K
$2.6K
$2.5K
Product Manager II
$127K
$120K
$4.2K
$2.3K
Senior Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
En Son Maaş Başvuruları
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

20%

YIL 1

20%

YIL 2

20%

YIL 3

20%

YIL 4

20%

YIL 5

Hisse Türü
RSU

Alarm.com şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 3rd-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 4th-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 5th-YIL (20.00% yıllık)

0%

YIL 1

40%

YIL 2

0%

YIL 3

40%

YIL 4

20%

YIL 5

Hisse Türü
RSU

Alarm.com şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 0% hak ediş süresi 1st-YIL (NaN% dönem başına)

  • 40% hak ediş süresi 2nd-YIL (40.00% yıllık)

  • 0% hak ediş süresi 3rd-YIL (NaN% dönem başına)

  • 40% hak ediş süresi 4th-YIL (40.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 5th-YIL (20.00% yıllık)



SSS

Alarm.com şirketindeki in United States Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $134,250 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Alarm.com şirketinde Ürün Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $120,000 tutarındadır.

