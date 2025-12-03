Şirket Dizini
Alan Ürün Müdürü Maaşlar

Alan şirketinde in France ortalama Ürün Müdürü toplam tazminatı year başına €43K ile €62.6K arasında değişmektedir. Alan şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$56.8K - $64.8K
France
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$49.5K$56.8K$64.8K$72.1K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Alan şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

7 years post-termination exercise window.



SSS

Alan şirketindeki in France Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €62,638 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Alan şirketinde Ürün Müdürü rolü in France için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €42,997 tutarındadır.

