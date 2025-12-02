Şirket Dizini
AkzoNobel
AkzoNobel Veri Bilimci Maaşlar

AkzoNobel şirketinde in Netherlands ortalama Veri Bilimci toplam tazminatı year başına €42.7K ile €59.7K arasında değişmektedir. AkzoNobel şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$53.3K - $62K
Netherlands
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$49.2K$53.3K$62K$68.9K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir AkzoNobel?

SSS

AkzoNobel şirketindeki in Netherlands Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €59,735 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
AkzoNobel şirketinde Veri Bilimci rolü in Netherlands için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €42,668 tutarındadır.

