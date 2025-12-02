Şirket Dizini
Akveo
Akveo Ürün Tasarım Müdürü Maaşlar

Akveo şirketinde in Lithuania ortalama Ürün Tasarım Müdürü toplam tazminatı year başına €42.3K ile €59.1K arasında değişmektedir. Akveo şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$52.8K - $64K
Lithuania
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$48.7K$52.8K$64K$68.1K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Akveo?

SSS

Akveo şirketindeki in Lithuania Ürün Tasarım Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €59,057 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Akveo şirketinde Ürün Tasarım Müdürü rolü in Lithuania için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €42,256 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

