Şirket Dizini
Akvelon
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Akvelon Maaşlar

Akvelon'nin maaş aralığı, alt uçta İşe Alım Uzmanı için yıllık toplam ücrette $13,875'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $42,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Akvelon. Son güncelleme: 8/21/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $42K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

İnsan Kaynakları
$18.6K
İşe Alım Uzmanı
$13.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Akvelon'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $42,000 ücretle Yazılım Mühendisi'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Akvelon'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $18,622'dır.

Öne Çıkan İşler

    Akvelon için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • DoorDash
  • PayPal
  • Spotify
  • Uber
  • Roblox
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar