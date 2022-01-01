Şirket Dizini
AKQA
AKQA Maaşlar

AKQA'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Tasarım Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $12,040'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $130,000'ye kadar değişir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $130K
Ürün Tasarımcısı
Median $65K
İş Analisti
$81.8K

Reklam Yazarı
$63.8K
Pazarlama
$119K
Ürün Tasarım Yöneticisi
$12K
Proje Yöneticisi
$112K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$106K
AKQA'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $130,000 ücretle Yazılım Mühendisi'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
AKQA'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $93,899'dır.

