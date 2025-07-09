Şirket Dizini
Akkodis
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Akkodis Maaşlar

Akkodis'nin maaş aralığı, alt uçta İşe Alım Uzmanı için yıllık toplam ücrette $3,989'den üst uçta Satış için $233,199'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Akkodis. Son güncelleme: 8/20/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $109K
Biyomedikal Mühendis
$52.9K
Veri Bilimcisi
$60.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$44.4K
Ürün Yöneticisi
$52.1K
Program Yöneticisi
$94.1K
İşe Alım Uzmanı
$4K
Satış
$233K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Akkodis'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $233,199 ücretle Satış at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Akkodis'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $56,521'dır.

Öne Çıkan İşler

    Akkodis için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Microsoft
  • Tesla
  • DoorDash
  • Google
  • Dropbox
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar