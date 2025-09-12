Şirket Dizini
Airtel Africa
Airtel Africa Maaşlar

Airtel Africa şirketinin maaşları alt seviyede İş Operasyonları Müdürü için yıllık $5,814 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $241,200 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Airtel Africa. Son güncellenme: 11/16/2025

Yazılım Mühendisi
Median $21.6K

Backend Yazılım Mühendisi

Muhasebeci
$23.1K
İş Operasyonları Müdürü
$5.8K

Bilgi Teknolojisti (BT)
$23.1K
Ürün Müdürü
$53.4K
Proje Müdürü
$43.8K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$241K
Çözüm Mimarı
$59.9K
SSS

Airtel Africa şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $241,200 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Airtel Africa şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $33,476 tutarındadır.

