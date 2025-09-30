Şirket Dizini
Airmeet şirketinde in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹3.32M tutarındadır. Airmeet şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
Airmeet
Security Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹3.32M
Seviye
L3
Temel maaş
₹3.32M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Airmeet?

₹13.94M

En Son Maaş Başvuruları
SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Airmeet in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹5,644,072. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airmeet for the Yazılım Mühendisi role in Greater Bengaluru is ₹3,322,767.

