Airbus şirketinde in Munich Metro Region Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına €80K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Munich Metro Region medyanı €83.7K tutarındadır. Airbus şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
