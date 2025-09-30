Şirket Dizini
Airbus
Airbus Yazılım Mühendisi Maaşlar Madrid Metropolitan Area konumunda

Airbus şirketinde in Madrid Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına €53.6K tutarındadır. Airbus şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
Airbus
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Yıllık toplam
€53.6K
Seviye
Junior
Temel maaş
€45.4K
Stock (/yr)
€2.1K
Prim
€6.2K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Airbus?

€142K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

