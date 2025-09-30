Şirket Dizini
Airbus
Airbus Yazılım Mühendisi Maaşlar India konumunda

Airbus şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına ₹1.23M ile l3 için year başına ₹2.54M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹2M tutarındadır. Airbus şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Junior Software Engineer
L1(Giriş Seviyesi)
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
l3
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Kariyer seviyeleri nelerdir Airbus?

SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Airbus in India sits at a yearly total compensation of ₹2,991,809. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airbus for the Yazılım Mühendisi role in India is ₹1,996,303.

