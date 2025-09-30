Şirket Dizini
Airbus
Airbus Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Bristol konumunda

Airbus şirketinde in Greater Bristol Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına £58.3K tutarındadır. Airbus şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
Airbus
Software Engineer
Bristol, EN, United Kingdom
Yıllık toplam
£58.3K
Seviye
Junior Software Engineer
Temel maaş
£51.7K
Stock (/yr)
£4.1K
Prim
£2.5K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Airbus?

£121K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Airbus in Greater Bristol sits at a yearly total compensation of £79,596. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airbus for the Yazılım Mühendisi role in Greater Bristol is £56,989.

Diğer Kaynaklar