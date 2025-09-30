Airbus şirketinde in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına ₹1.23M ile l3 için year başına ₹2.54M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Bengaluru medyanı ₹2M tutarındadır. Airbus şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
