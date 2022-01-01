Şirket Dizini
Air Liquide
Air Liquide Maaşlar

Air Liquide'nin maaş aralığı, alt uçta Finansal Analist için yıllık toplam ücrette $3,681'den üst uçta UX Araştırmacısı için $124,773'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Air Liquide. Son güncelleme: 8/13/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $63.8K
Muhasebeci
$35.3K
İdari Asistan
$17.8K

Biyomedikal Mühendis
$84.6K
İş Analisti
$58.7K
İş Geliştirme
$45.4K
Müşteri Hizmetleri
$31.6K
Veri Analisti
$80.4K
Veri Bilimcisi
$122K
Elektrik Mühendisi
$104K
Finansal Analist
$3.7K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$99.5K
Makine Mühendisi
$51.6K
Proje Yöneticisi
$58.9K
Çözüm Mimarı
$19.1K
Toplam Ödüllendirme
$16.6K
UX Araştırmacısı
$125K
SSS

The highest paying role reported at Air Liquide is UX Araştırmacısı at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $124,773. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Air Liquide is $58,667.

