AIG Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar New York City Area konumunda

AIG şirketinde in New York City Area Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $200K tutarındadır. AIG şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
AIG
VP Data Engineering
New York, NY
Yıllık toplam
$200K
Seviye
-
Temel maaş
$200K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
6 Yıl
Deneyim yılı
20 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir AIG?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisliği Müdürü at AIG in New York City Area sits at a yearly total compensation of $415,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AIG for the Yazılım Mühendisliği Müdürü role in New York City Area is $240,000.

