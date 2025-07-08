Şirket Dizini
Aidence
Aidence Maaşlar

Aidence şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $96,567 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $152,735 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Aidence. Son güncellenme: 8/31/2025

$160K

Veri Bilimci
$96.6K
Yazılım Mühendisi
Median $113K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
SSS

Aidence şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $152,735 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Aidence şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $113,196 tutarındadır.

