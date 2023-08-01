Şirket Dizini
AI21 Labs
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

AI21 Labs Maaşlar

AI21 Labs şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $98,225 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $163,785 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: AI21 Labs. Son güncellenme: 8/31/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $145K
Müşteri Hizmetleri
$98.2K
Ürün Müdürü
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

AI21 Labs şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $163,785 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
AI21 Labs şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $144,883 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    AI21 Labs için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Facebook
  • Intuit
  • Stripe
  • PayPal
  • Airbnb
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar