Agora Maaşlar

Agora şirketinin maaşları alt seviyede Çözüm Mimarı için yıllık $59,013 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $160,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Agora. Son güncellenme: 8/31/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $160K
Müşteri Başarısı
$73.6K
İnsan Kaynakları
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Çözüm Mimarı
$59K
SSS

Agora şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $160,000 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Agora şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $111,440 tutarındadır.

