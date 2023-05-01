Şirket Dizini
Agero
Agero Maaşlar

Agero şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $165,000 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $217,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Agero. Son güncellenme: 11/16/2025

Yazılım Mühendisi
Median $165K

Veri Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $217K
Ürün Müdürü
$174K

Program Müdürü
$170K
SSS

Agero şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $217,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Agero şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $172,166 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar