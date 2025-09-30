Şirket Dizini
AgentSync
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • Greater Denver And Boulder Area

AgentSync Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Denver And Boulder Area konumunda

AgentSync şirketinde in Greater Denver And Boulder Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $180K tutarındadır. AgentSync şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
AgentSync
Software Engineer
Denver, CO
Yıllık toplam
$180K
Seviye
L4
Temel maaş
$165K
Stock (/yr)
$0
Prim
$15K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir AgentSync?

$160K

SSS

