Agency for Science, Technology and Research
Agency for Science, Technology and Research Maaşlar

Agency for Science, Technology and Research şirketinin maaşları alt seviyede Kimya Mühendisi için yıllık $48,215 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $91,734 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Agency for Science, Technology and Research. Son güncellenme: 9/1/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $78.8K

Araştırma Bilimci

Veri Bilimci
Median $91.7K
Biyomedikal Mühendisi
$73.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Kimya Mühendisi
$48.2K

Araştırma Mühendisi

Veri Analisti
$49.5K
Donanım Mühendisi
$66.4K
SSS

Agency for Science, Technology and Research şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $91,734 tazminatla Veri Bilimci pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Agency for Science, Technology and Research şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $70,028 tutarındadır.

