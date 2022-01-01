Afterpay Maaşlar

Şirket Dizini
Afterpay şirketinin maaşları alt seviyede Muhasebeci için yıllık $70,350 toplam tazminattan üst seviyede İnsan Kaynakları için $278,600 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Afterpay. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $99.9K
Muhasebeci
$70.4K
İş Analisti
$149K

Veri Analisti
$119K
Veri Bilimci
$83.5K
İnsan Kaynakları
$279K
Pazarlama
$177K
Ürün Müdürü
Median $108K
Satış
$159K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$166K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Afterpay şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

