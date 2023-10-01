Şirket Dizini
AFRY
AFRY Maaşlar

AFRY'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $52,470'den üst uçte Yönetim Danışmanı için $97,111'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. AFRY. Son güncelleme: 8/22/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $52.5K
İş Analisti
$85.4K
Veri Bilimcisi
$55.9K

Donanım Mühendisi
$53.2K
Yönetim Danışmanı
$97.1K
SSS

AFRY'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $97,111 ücretle Yönetim Danışmanı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
AFRY'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $55,853'dır.

