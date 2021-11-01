Şirket Dizini
Aflac
Aflac Maaşlar

Aflac şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $54,725 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $302,504 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Aflac. Son güncellenme: 9/1/2025

$160K

İdari Asistan
$60.3K
Veri Bilimci
$303K
İnsan Kaynakları
$54.7K

Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$101K
Yazılım Mühendisi
$103K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$156K
SSS

Aflac şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $302,504 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Aflac şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $101,505 tutarındadır.

