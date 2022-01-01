Şirket Dizini
Afiniti
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Afiniti Maaşlar

Afiniti şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $6,992 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarımcısı için $189,050 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Afiniti. Son güncellenme: 9/1/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Veri Bilimci
Median $139K
Yazılım Mühendisi
Median $7K
Veri Analisti
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
İş Analisti
$79.6K
Mali Analист
$21.4K
Pazarlama
$19.9K
Ürün Tasarımcısı
$189K
Ürün Müdürü
$17.3K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$166K
Çözüm Mimarı
$129K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

El rol amb millor retribució reportat a Afiniti és Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $189,050. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Afiniti és $50,497.

Öne Çıkan İş İlanları

    Afiniti için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • BlueCat
  • Backbase
  • InterWorks
  • SecureLink
  • Avigilon
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar