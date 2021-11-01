Şirket Dizini
Aeva
Aeva Maaşlar

Aeva şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Müdürü için yıllık $187,018 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarımcısı için $477,375 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Aeva. Son güncellenme: 9/1/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $210K
Donanım Mühendisi
Median $225K
Makine Mühendisi
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ürün Tasarımcısı
$477K
Ürün Müdürü
$187K
Program Müdürü
$427K
Proje Müdürü
$347K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Aeva şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

