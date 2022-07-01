Şirket Dizini
Aera Technology
Aera Technology Maaşlar

Aera Technology'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Bilimcisi için yıllık toplam ücrette $13,065'den üst uçta Satış için $348,250'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Aera Technology. Son güncelleme: 8/15/2025

$160K

Personel Şefi
$197K
Veri Bilimcisi
$13.1K
Pazarlama
$15.7K

Proje Yöneticisi
$123K
Satış
$348K
Yazılım Mühendisi
$124K
Teknik Program Yöneticisi
$53K
SSS

Aera Technology'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $348,250 ücretle Satış at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Aera Technology'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $122,912'dır.

