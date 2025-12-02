Şirket Dizini
A+E Networks
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisliği Müdürü

  • Tüm Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşları

A+E Networks Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

A+E Networks şirketinde in United States Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $207K tutarındadır. A+E Networks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Medyan Paket
company icon
A+E Networks
Software Engineering Manager
New York, NY
Yıllık toplam
$207K
Seviye
Senior Director
Temel maaş
$180K
Stock (/yr)
$0
Prim
$27K
Şirketteki yılı
7 Yıl
Deneyim yılı
15 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir A+E Networks?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
SSS

A+E Networks şirketindeki in United States Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $307,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
A+E Networks şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $205,200 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

