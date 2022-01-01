Şirket Dizini
Advantest
Advantest Maaşlar

Advantest'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Tasarımcısı için yıllık toplam ücrette $30,475'den üst uçta Elektrik Mühendisi için $263,310'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Advantest. Son güncelleme: 8/15/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $138K

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Müşteri Hizmetleri
$38K
Veri Analisti
$106K

Elektrik Mühendisi
$263K
Donanım Mühendisi
$150K
Pazarlama
$146K
Makine Mühendisi
$41.8K
Ürün Tasarımcısı
$30.5K
Program Yöneticisi
$254K
Proje Yöneticisi
$239K
Teknik Program Yöneticisi
$249K
Teknik Yazar
$59.3K
SSS

Advantest'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $263,310 ücretle Elektrik Mühendisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Advantest'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $141,863'dır.

