Advanced Communications and Electronics
Advanced Communications and Electronics Yazılım Mühendisi Maaşlar

Advanced Communications and Electronics şirketinde in Saudi Arabia ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına SAR 122K ile SAR 173K arasında değişmektedir. Advanced Communications and Electronics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Ortalama Toplam Tazminat

SAR 138K - SAR 164K
Saudi Arabia
Yaygın Aralık
Olası Aralık
SAR 122KSAR 138KSAR 164KSAR 173K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SAR 600K

Kariyer seviyeleri nelerdir Advanced Communications and Electronics?

SSS

Advanced Communications and Electronics şirketindeki in Saudi Arabia Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SAR 172,501 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Advanced Communications and Electronics şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Saudi Arabia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SAR 121,500 tutarındadır.

