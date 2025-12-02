Şirket Dizini
Adrenaline Shoc
Adrenaline Shoc UX Araştırmacısı Maaşlar

Adrenaline Shoc şirketinde in Italy ortalama UX Araştırmacısı toplam tazminatı year başına €32.2K ile €44K arasında değişmektedir.

$39.8K - $48.1K
Italy
Kariyer seviyeleri nelerdir Adrenaline Shoc?

SSS

Adrenaline Shoc şirketindeki in Italy UX Araştırmacısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €43,957 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Adrenaline Shoc şirketinde UX Araştırmacısı rolü in Italy için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €32,210 tutarındadır.

