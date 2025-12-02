ADP şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Associate Software Engineer için year başına $93.3K ile Principal Software Engineer için year başına $243K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $113K tutarındadır. ADP şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
$93.3K
$90.3K
$12
$3K
Software Engineer
$111K
$111K
$0
$115
Senior Software Engineer
$129K
$126K
$1.7K
$1.2K
Lead Software Engineer
$182K
$165K
$6.4K
$11.4K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
ADP şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (Infinity% dönem başına)
