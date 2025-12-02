ADP şirketinde in United States Ürün Müdürü tazminatı Product Manager için year başına $124K ile VP Product Management için year başına $418K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $217K tutarındadır. ADP şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Product Manager
$124K
$116K
$1.3K
$6.1K
Senior Product Manager
$151K
$141K
$2.7K
$6.8K
Lead Product Manager
$183K
$167K
$2.5K
$14K
Director Product Management
$244K
$197K
$19K
$27.6K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret


33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
ADP şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (Infinity% dönem başına)
