ADP
ADP Ürün Müdürü Maaşlar

ADP şirketinde in United States Ürün Müdürü tazminatı Product Manager için year başına $124K ile VP Product Management için year başına $418K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $217K tutarındadır. ADP şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Product Manager
$124K
$116K
$1.3K
$6.1K
Senior Product Manager
$151K
$141K
$2.7K
$6.8K
Lead Product Manager
$183K
$167K
$2.5K
$14K
Director Product Management
$244K
$197K
$19K
$27.6K
En Son Maaş Başvuruları
33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

ADP şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (Infinity% dönem başına)



SSS

ADP şirketindeki in United States Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $417,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ADP şirketinde Ürün Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $181,800 tutarındadır.

