ADP şirketinde in United States Ürün Tasarımcısı tazminatı Senior Product Designer için year başına $127K ile Lead Product Designer için year başına $229K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $130K tutarındadır. ADP şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$127K
$121K
$0
$6.5K
Lead Product Designer
$229K
$184K
$20.3K
$24.3K
Director Product Design
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
ADP şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (Infinity% dönem başına)
