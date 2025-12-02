Şirket Dizini
ADP
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Hukuk

  • Tüm Hukuk Maaşları

ADP Hukuk Maaşlar

ADP şirketinde in United States Hukuk tazminat paketi medyanı year başına $141K tutarındadır. ADP şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Medyan Paket
company icon
ADP
Contracts Manager
Roseland, NJ
Yıllık toplam
$141K
Seviye
L8
Temel maaş
$123K
Stock (/yr)
$0
Prim
$18K
Şirketteki yılı
4 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir ADP?
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

ADP şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (Infinity% dönem başına)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Hukuk tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

ADP şirketindeki in United States Hukuk pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $383,340 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ADP şirketinde Hukuk rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $123,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    ADP için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Nuance Communications
  • Asure Software
  • NETSCOUT
  • LexisNexis
  • Concentrix
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adp/salaries/legal.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.