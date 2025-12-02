Şirket Dizini
ADP
  • Maaşlar
  • Veri Analisti

  • Tüm Veri Analisti Maaşları

ADP Veri Analisti Maaşlar

ADP şirketinde in United States ortalama Veri Analisti toplam tazminatı year başına $89.3K ile $122K arasında değişmektedir. ADP şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$95.6K - $116K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$89.3K$95.6K$116K$122K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

ADP şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (Infinity% dönem başına)



SSS

ADP şirketindeki in United States Veri Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $121,800 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ADP şirketinde Veri Analisti rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $89,250 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

