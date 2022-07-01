Şirket Dizini
AdAction Maaşlar

AdAction şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $97,920 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $144,720 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: AdAction. Son güncellenme: 9/10/2025

$160K

Ürün Müdürü
$145K
Proje Müdürü
$131K
Yazılım Mühendisi
$97.9K

SSS

AdAction şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $144,720 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
AdAction şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $131,340 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar